البحوث الفلكية: السبت أول أيام السنة الهجرية الجديدة

كتب: ضياء السقا

أعلن معهد البحوث الفلكية، أن يوم السبت المقبل، الموافق 31 أغسطس، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441.

وقال المعهد في بيان رسمي، الثلاثاء: "يولد هلال شهر المحرم للعام الهجرى الجديد، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة المقبل 29 من ذى الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس الجاري وهو يوم الرؤية".

وأضاف المعهد: "وفقا للحسابات، فتكون غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة عام 1441 هـ، فلكياً يوم السبت المقبل 31 أغسطس الجاري".

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

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وقالت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية.

وأوضح رئيس الوزراء، في بيان الثلاثاء، أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.