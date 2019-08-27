افرام: لجنة الاقتصاد ستقدّم ورقة عمل لاجتماع 2 أيلول

رأى رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابيّة نعمة افرام ان "الوضع الاقتصادي صعب ولكن ليس ميؤوساً منه. ولدينا فرصة ستة أشهر قبل التصنيف الجديد ل S&P لنأخذ قرارات بنيويّة تغيّر مجرى ومسار الاقتصاد اللبنانيّ". وأضاف:" الفائدة اليوم تتزايد نتيجة فقدان ثقة المستثمر في الاقتصاد اللبناني. إنّها بمثابة مؤشّر ثقة، نرفعه فقط إذا قدّمنا خطّة يرى فيها المستثمر إشارات إيجابيّة بالوصول الى صفر عجز في خمس سنوات. ولأننا لا نستطيع أن نصل الى صفر عجز قبل ذلك، نحن نحاول المساهمة في تقديم الحلول الانقاذيّة بأقل وجع ممكن، ولكن تأخُرُنا في اتخاذ القرارات، ويُلزمنا في هذا الوضع الاستثنائي أن نوزّع الوجع على سنوات لنصل إلى برّ الأمان".
ضمن هذا السياق، أعلن افرام أنّ" لجنة الاقتصاد والتخطيط قرّرت عقد خلوة اقتصاديّة الأسبوع المقبل لاستكمال الخطة الخمسيّة لتصفير العجز التي سبق وبدأت العمل عليها، من أجل تقديمها كخارطة طريق وورقت عمل بين أيدي الرؤساء وعلى طاولة لقاء 2 أيلول ".
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