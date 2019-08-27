‎استقبل رئيس ومدير ​المعهد الفني​ الانطوني ​الاب ​شربل بوعبود​​ عضو التجمع العلماء المسليمين الشيخ مؤمن الرفاعي وامام مسجد الزعبية. ورحب بوعبود بهم، معتبراً أن "هذه الزيارة تعزز روح الأخوة والتفاهم". بدوره دعا الرفاعي الجميع إلى "التعقل في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلاد"، مديناً "كل أنواع الانتهاكات التي يتعرض بها ​لبنان​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‎ الاب بوعبود استقبل الشيخ رفاعي وامام مسجد الزعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.