"الكتائب" حذر من التمادي في التورط في لعبة المحاور

أعرب المكتب السياسي لـ"​حزب الكتائب​" عن رفضه لـ"الاعتداء على سيادة ​لبنان​"، محذرا من "خطورة التمادي في التورط في لعبة المحاور رغما عن إرادة اللبنانيين الذين سُلبوا ​تقرير​ مصيرهم وقرار السلم والحرب".

وسأل في بيان عن "سبب غياب موقف ​الدولة​، أو تأخره في أحسن الأحوال، في مسائل بهذه الخطورة"، معتبرا أن "استمرار الأمور على هذا المنوال يشكل اعتداء على الميثاقية في لبنان، ويضع البلاد في حال لا إستقرار امنياً وعسكرياً".

وعن ملف ​النفايات​ وحلول المكبّات المؤقتة، لفت "الكتائب" الى أنه مع غياب طروحات السلطة لحلّ جدي ومستدام لملف النفايات، يحمّل الحزب "أفرقاء الحكم، مسؤولية قتل اللبنانيين ببطء، بسبب الأوبئة و​الأمراض​ التي تصيبهم جراء هذا الاستهتار الموصوف في المعالجة، وبفعل الإستمرار في اعتماد حل ​المطامر​، ورمي النفايات في مكبات على الشواطئ في مناطق سكانية من دون فرزها ومعالجتها، وبعيدا عن أي دراسة أثر بيئي"، داعيا المواطنين إلى "محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، الموجودين اليوم في السلطة، لأن الأمر يتعلق بصحة أبنائهم وبيئة بلدهم".