عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​لجنة الادارة والعدل​ جلسة برئاسة النائب ​سمير الجسر​ ودرس اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 416 من قانون العقوبات. ورأت اللجنة بعد المناقشة ضرورة عدم الاكتفاء بتعديل المادة بل هناك ضرورة لتعديل مادة أخرى.

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كانت هذه تفاصيل خبر فرعية العدل ناقشت اقتراح قانون يرمي لتعديل المادة 416 من قانون العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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