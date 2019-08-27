درويش استقبل المدير الجديد لمنظمة الرؤيا العالمية في البقاع

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش المدير الجديد لمنظمة الرؤيا العالمية في البقاع شربل الخوري يرافقه منسق برنامج الرعاية في البقاع حنا مطلي في زيارة تعارف.
وعرض الخوري للمطران درويش برنامج عمل المنظمة في البقاع والبرامج الجديدة التي تنوي تنفيذها في البقاع، والتعاون مع المؤسسات التي تعنى بالرعاية.
من ناحيته، رحب درويش بالسيد الخوري متمنياً التوفيق في مهامه الجديدة، كما عرض لعمل المطرانية الإجتماعي من خلال مؤسسساتها، وامكانية التعاون من منظمة الرؤيا العالمية من اجل تقديم خدمة افضل للمجتمع البقاعي .
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