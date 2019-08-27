أعلن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ عن تلقيه اتصالا هاتفياً من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ دعاه فيه للمشاركة في طاولة الحوار الاقتصادي التي تعقد يوم الاثنين المقبل في ​قصر بعبدا​.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: تلقيت دعوة من بري للمشاركة بطاولة الحوار الاقتصادي الاثنين ببعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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