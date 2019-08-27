زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ونائب النقيب نافذ قواص وأمين صندوق النقابة علي يوسف، وعضو مجلسها خليل فليحان، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في مكتبه بالمحافظة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.
وعرضت خلال الاجتماع موضوعات تتصّل بمطالب المحررين، وبعض القضايا المتعلقة بالرسوم البلدية، إضافة إلى مسائل أخرى. وكان الإجتماع بناءً وإيجابّياً، وستكون هناك لقاءات من أجل متابعة البحث في هذه الموضوعات لا سيما في ما يتصل بالصحافيين القاطنين في نطاق بلدية بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة زار محافظ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.