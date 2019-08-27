وفد من نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة زار محافظ بيروت

زار نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانية جوزف القصيفي ونائب النقيب ​نافذ قواص​ وأمين صندوق النقابة علي يوسف، وعضو مجلسها ​خليل فليحان​، ​محافظ​ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ في مكتبه بالمحافظة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

وعرضت خلال الاجتماع موضوعات تتصّل بمطالب المحررين، وبعض القضايا المتعلقة بالرسوم ​البلدية​، إضافة إلى مسائل أخرى. وكان الإجتماع بناءً وإيجابّياً، وستكون هناك لقاءات من أجل متابعة البحث في هذه الموضوعات لا سيما في ما يتصل بالصحافيين القاطنين في نطاق ​بلدية بيروت​.