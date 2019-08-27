توجه المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي برسالة مفتوحة إلى الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، بالقول "انت تعلم ماذا ضربنا ب​سوريا​ وتعلم أن الحديث عن نشطاء ل​قاسم سليماني​، انت تعلم إنهم نشطاء ل​إيران​ التي اختارتهن، ودرّبتهن، وسلّحتهن، وبعثتهن لمهمّاتها بسوريا وبعد تصريحاتك، هل فكرت بأنه ممكن أن تضرّ بسكان ​لبنان​ فقط لأجل المصالح الإيرانية؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي لنصرالله: هل فكرت بأنه ممكن أن تضر بسكان لبنان لأجل مصالح إيران؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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