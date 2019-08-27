يديعوت أحرونوت:السلطات الاسرائيلية تأخذ تهديدات حزب الله على محمل الجد

أكدت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" ال​إسرائيل​ية أن "السلطات الاسرائيلية تأخذ تهديدات "حزب الله" على محمل الجد"، مشيرةً إلى أنه "لا يمكننا إلا أن نأمل أن تكون إسرائيل قد تعلمت أيضًا بعض الدروس من التجارب الأميركية ، وبالتالي أن تكون مستعدة لمواجهة أي تهديد يحضر له أمين عام "حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، فالإسرائيليون يأخذون كل كلمة مما قاله نصرالله بجدية تامة".

وكشفت عن أنّ "السيّد نصر الله، لا يكذِب بتاتًا"، مُشدّدّةً على أنّ "هذا التقدير هو مصدر إجماع لدى جميع الأجهزة الأمنيّة في الكيان الإسرائيليّ، التي تتعقّب تحركات السيّد نصر الله وتُحاوِل سبر أغوار شخصيته"، مُضيفةً "أنّ الفرضيّة السائدة في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تؤكّد على أنّ نصر الله سيبحث عن هدفٍ عسكريٍّ حيويٍّ في شمال إسرائيل لضربه، كما وعد كردّ فعلٍ على الضربات الإسرائيليّة ضدّ "حزب الله" في ​سوريا​ و​لبنان​".

ولفتت إلى أن "إسرائيل، على استعدادٍ لتلقّي الضربة وإغلاق الملّف مع "حزب الله" آنيًا"، محذرة من أنّه "إذا قام نصر الله بكسر قواعد اللعبة في ردّه المؤكّد، فإنّه لن تكون أمام ​تل أبيب​ فرصةً إلّا الردّ على عملية "حزب الله" الأمر الذي سيقود إلى حربٍ شاملةٍ في منطقة ​الشرق الأوسط​، ولذا فإنّ الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" بحاجةٍ إلى أعصابٍ من حديدٍ، كي لا تُكسَر الأواني وتندلِع حرب ​الشمال​ الأولى، وربمّا الأخيرة".