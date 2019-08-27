قسد: قواتنا ستنسحب من قطاع يمتد لمسافة بين 5 و14 كيلومتراً على الحدود التركية السورية

اعلنت ​قوات سوريا الديمقراطية​ ان قواتها ستنسحب من قطاع يمتد لمسافة بين 5 و14 كيلومتراً على الحدود التركية السورية. واوضحت في بيان ان قواتها ستنسحب من مواقع على الحدود التركية السورية وفقاً للمحادثات الأميركية التركية.

ولفتت قوات سوريا الديمقراطية الى ان القطاع الحدودي المتفق عليه سيشمل مناطق ريفية ومواقع عسكرية.