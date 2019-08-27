اعلنت قوات سوريا الديمقراطية ان قواتها ستنسحب من قطاع يمتد لمسافة بين 5 و14 كيلومتراً على الحدود التركية السورية. واوضحت في بيان ان قواتها ستنسحب من مواقع على الحدود التركية السورية وفقاً للمحادثات الأميركية التركية.
ولفتت قوات سوريا الديمقراطية الى ان القطاع الحدودي المتفق عليه سيشمل مناطق ريفية ومواقع عسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر قسد: قواتنا ستنسحب من قطاع يمتد لمسافة بين 5 و14 كيلومتراً على الحدود التركية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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