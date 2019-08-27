ماكرون: الخلافات حول الملف الإيراني قد تؤدي لتصعيد يهدد المنطقة

حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون من أن "الخلافات الدولية حول التعامل مع الملف النووي الإيراني قد تؤدي لتصعيد في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الاختلاف في وجهات النظر حول إيران يمكن أن تؤدي لتصعيد يهدد أمن المنطقة".
ولفت إلى "إننا حصلنا على الكثير من النتائج حول الملف الإيراني خلال قمة السبع، لكن هذه النتائج تبقى هشة"، مشددغاً على "ضرورة ضرورة بناء سيادة اقتصادية ومالية أوروبية"، قائلا "هناك اليوم تبعية للدولار، وشركاتنا في إيران تأثرت بالعقوبات الأمريكية بسبب هذه التبعية".
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