وزير الاقتصاد الألماني توقع محادثات تجارية صعبة مع الولايات المتحدة

لفت وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير إلى أن "محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا ستكون صعبة، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعزز فرص توصل الجهتين إلى اتفاق"، مشيراً إلى أن "المحادثات القادمة ستكون صعبة".
وأشار إلى "إنني كنت في الولايات المتحدة في حزيران، وانطباعي هو أنه، بالنسبة للإدارة الأميركية، فإن التوصل إلى حل يُعتبر أهم من الاستمرار في النزاع".
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