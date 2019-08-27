اكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون البرلمانية حسين علي اميري ان "الصناعة الدفاعية للبلاد بلغت مرحلة التكامل"، مشيراً إلى أن "احد البرامج الاستراتيجية للدولة والذي حظي على الدوام بدعم الحكومة هو تعزيز البنية الدفاعية للبلاد".
واشار الى "دفاع الشعب الايراني البطولي في مواجهة جيش نظام البعث العراقي المدجج بالسلاح في الحرب المفروضة خلال الفترة 1980-"1988"، لافتاً إلى أنه "في ضوء خبرات مرحلة الحرب وظروف البلاد فان الصناعة الدفاعية قد مضت جيدا في مسار الانجازات الدفاعية وبلغت اليوم مرحلة التكامل".
واكد اميري ان "احد اهم عناصر الاقتدار الوطني هو الارتقاء بالقدرات الدفاعية ونحن نرى اليوم في ظل همم الشباب الخبراء والملتزمين تصنيع منظومات وطنية متطورة توضع تحت تصرف القوات المسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد روحاني: صناعتنا الدفاعية بلغت مرحلة التكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.