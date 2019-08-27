مساعد روحاني: صناعتنا الدفاعية بلغت مرحلة التكامل

اكد مساعد ​رئيس الجمهورية​ الاسلامية الايرانية للشؤون البرلمانية حسين علي اميري ان "​الصناعة​ الدفاعية للبلاد بلغت مرحلة التكامل"، مشيراً إلى أن "احد البرامج الاستراتيجية للدولة والذي حظي على الدوام بدعم ​الحكومة​ هو تعزيز البنية الدفاعية للبلاد".

واشار الى "دفاع الشعب الايراني البطولي في مواجهة جيش نظام ​البعث العراقي​ المدجج ب​السلاح​ في الحرب المفروضة خلال الفترة 1980-"1988"، لافتاً إلى أنه "في ضوء خبرات مرحلة الحرب وظروف البلاد فان الصناعة الدفاعية قد مضت جيدا في مسار الانجازات الدفاعية وبلغت اليوم مرحلة التكامل".

واكد اميري ان "احد اهم عناصر الاقتدار الوطني هو الارتقاء بالقدرات الدفاعية ونحن نرى اليوم في ظل همم ​الشباب​ الخبراء والملتزمين تصنيع منظومات وطنية متطورة توضع تحت تصرف ​القوات المسلحة​".