دفاع تركيا: بدء وصول الدفعة الثانية لمنظومة "إس400" الروسية إلى أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "بدء نقل معدات البطارية الثانية لمنظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا إلى أنقرة"، موضحةً ان "الطائرة التي تقل أجزاء من معدات البطارية الثانية للمنظومة الروسية حطت في مطار "مرتد" قرب العاصمة أنقرة".
وفي بيان لها، لفتت الدفاع التركية إلى ان "اتفاقية شراء تركيا المنظومة الروسية أبرمت بين البلدين في 11 نيسان 2017"، مشيرةً إلى أن "عملية نقل معدات البطارية الأولى إلى تركيا، جرت خلال الفترة الممتدة بين 12 إلى 25 تموز الماضي"، مضيفةً "نقل معدات البطارية الثانية، قد تستغرق مدة شهر".
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