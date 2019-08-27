مسؤول بالاونروا: الوكالة واجهت تحديات كبيرة خلال الأشهر الماضية

لفت المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​" بيير كريهنبول، إلى أن "الوكالة واجهت تحديات سياسية ومالية كبيرة، خلال الأشهر الماضية، وخدماتها كانت معرضة للخطر"، مشيراً إلى أن "خدمات "الأونروا" كانت معرضة للخطر خاصة عندما أوقفت ​الولايات المتحدة​ في العام 2018 دعمها المالي للوكالة المقدر بـ 360 مليون ​دولار​".

وأكد أن "الوكالة الأممية عملت على تحشيد الدعم المالي، وتمكنت من الحفاظ على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين"، مشيراً إلى ان "المنظمة مازالت تواجه عجزا ماليا يقدر بحوالي 150 مليون دولار".

وأشار إلى أن "الوكالة واجهت، في الفترة الماضية، تحديات سياسية تتعلق بتعريف اللاجئ وأعداد اللاجئين الفلسطينيين".