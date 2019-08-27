مسؤول ايراني: طهران تفاوض روسيا حول تصنيع مشترك للمروحيات

أعلن نائب وزير الدفاع ال​إيران​ي، عبد الكريم بني طرفي أن "إيران و​روسيا​ تتفاوضان لصناعة طائرات مروحية بشكل مشترك، وأن ​ايران​ ستبحث شراء طائرات مدنية من روسيا خلال فعاليات معرض "ماكس-2019"، مشيراً إلى أنه "في معرض ماكس هذا العام سنعرض مروحيات تدريبية وأخرى للنقل ولدينا تطور كبير في صناعة المروحيات، ونسعى لعمل شيء جديد في هذا المجال مع روسيا وهناك منافسون كثر يمكننا أن نقوم معهم بصناعة مشتركة، لكننا نرجح أن تكون روسيا شريكنا في هذا المجال ونحن نتفاوض حاليا مع ​موسكو​ حول صناعة طائرات مروحية بشكل مشترك".

ولفت إلى أنه "بالطبع، روسيا هي إحدى الدول التي ترغب إيران بالتعاون معها في مجال ​الطائرات المدنية​. هناك منافسة دولية كبيرة في هذا المجال، لكن على ما يبدو أن العقوبات قد شكلت حاجزا وعائقا أمام الشركات الروسية، لكننا ما زلنا نتفاوض وسنبحث شراء طائرات مدنية من روسيا مع الشركات الروسية في معرض "ماكس".