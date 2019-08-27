الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ بالستي من نوع "قاصم" على تجمعات للجيش السعودي في سقام بنجران

أعلن جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​)، إطلاق ​صاروخ بالستي​ من نوع "قاصم" على تجمعات للجيش السعودي في سقام بمنطقة نجران. واوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، والعملية موثقة بالصوت والصورة". وأوضح سريع، أن صاروخ "قاصم" يعد نوعا جديدا دخل الخدمة قبل فترة قصيرة".

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