أعرب سكرتير ​مجلس الأمن الروسي​، ​نيكولاي باتروشيف​ عن قلقه "إزاء الخطط الأميركية لنشر ​صواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا و​المحيط الهادئ​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: قلقون من خطط أميركا لنشر صواريخها بآسيا والمحيط الهادئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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