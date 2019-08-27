شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى يطالب بخطة لجذب الشباب للمراكز الثقافية وتفعيل دورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،بتفعيل دور المراكز الثقافية والأندية ومراكز الشباب، وفشلهم مؤخرا فى جذب الشباب وحتى كبار السن.

وأوضح متولى أن دور مراكز الشباب والمراكز الثقافية انحسر أمام المقاهى على سبيل المثال، مضيفا "وبالتالى يضيع الشباب وقتهم دون فائدة، فهو لم يجد عناصر جذب بالمراكز الثقافية والرياضية".

وأضاف: "علينا تزويد الشباب بزاد علمى وثقافى ليساهم فى تشكيل الملامح الحضارية للمجتمع عن طريق تقديم المعارف وتفسيرها والتعليق عليها، بالإضافة إلى تغيير العادات السلوكية وتعديل القيم الأخلاقية، وتحقيق التكامل الثقافى، كذلك حثهم على الرياضة كغذاء لعقولهم وأرواحهم".

وطالب النائب بتفعيل دور الأندية ومراكز الشباب والمراكز الثقافية، من خلال وضع خطة لتطويرهم، وإعداد برامج تناسب الفئات العمرية المختلفة بشكل جذاب.