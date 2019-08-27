شكرا لقرائتكم خبر عن عزبة ايمن نور .. رئيس قناة الشرق الهارب يقرر تسريح ٢٥٪؜ من العاملين وإلغاء الشفت الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الهارب فى اسطنبول اعد خطة لتصفية 25 % من العاملين بقناة الشرق خلال الفترة القادمة ،حيث كشفت مصادر مطلعة أن اولى خطوات الخطة بدأت بتصفية 5 من المعديين والفنيين العاملين بالقناة الذين وقفوا فى صف ادارة اثناء الازمة الشهيرة فى أبريل 2018

واشارت المصادر الى أن مجموعة ال5 الأخيرة التى تم تصفيتها من القناة بينهم 2 غير مصريين هم أحمد حسن" سورى "، نسرين حمدى "تونسية" حيث كان نور حريصا خلال الفترة الماضية على عدم المساس بالعاملين غير المصريين ،وهو ما اعتبره العاملين فى قنوات اسطنبول تحولا فى سياسة القناة

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وأشارت المصادر الى أن أزمة تسريح العاملين بقناة الشرق تصاعدت بقوة لدرجة أن الشيفت الصباحى للقناة تم تصفيته بالكامل ،ولجأت القناة أكثر من مرة الى تسجيل البرنامج الصباحى الذى تقدمه دعاء حسن زوجة ايمن نور "صباح الشرق" مساءا ،واذاعته صباحا مصحوبا بكلمة "مباشر" على غير الحقيقة