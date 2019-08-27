شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان ينظم الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان الملتقي السنوي الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة التنمية المستدامة" وذلك يومي الرابع والخامس من سبتمبر 2019 .

يهدف الملتقي إلي إستكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم انجازة من التوصيات والمقترحات السابقة .

Advertisements

ويناقش الملتقي عدة محاور علي رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان ، ومسار خطة التنمية المستدامة 2030 .