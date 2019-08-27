بالصور.. ورشة عمل للصحفيين حول إدارة المخلفات الصلبة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم البرنامح الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل للصحفيين بمحافظة كفر الشيخ، في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، ودور البرنامج في تطوير منظومة المخلفات بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ.

وقال المهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بالمحافظة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الورشة بدأت بجلسة افتتاحية لمحافظ كفر الشبخ الدكتور إسماعيل طه، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي للبرنامج، وعرض فيلم تسجيلي عن المحافظة، ومقدمة عن البرنامج وإدارة المخلفات.

وأضاف استشاري البرنامج، أن الورشة تتضمن محاضرات عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وإنجازات البرنامج الوطني في محافظة كفر الشيخ، ومبادرة الفصل من المنبع، ومناقشات عامة حول الرنامج وورشة العمل.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني بإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج بالمحافظة.