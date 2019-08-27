ضبط تشكيل عصابي لقيامهم باستغلال الأحداث ودفعهم للتسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث رعاية الأحداث، القبض على عناصر تشكيل عصابي لقيامهم باستغلال الأحداث، ودفعهم للتسول واستجداء المارة والاستيلاء على أموالهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، أفادت بقيام تشكيلاً عصابياً بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال استغلال الأحداث والإتجار بهم، من خلال دفعهم لمسح السيارات والتسول واستجداء المارة والاستيلاء على أموالهم كرهاً عنهم، تحت تهديد السلاح الأبيض مُتخذين من أحد الشوارع بمنطقة المهندسين مكاناً لنشاطهم الإجرامي.

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وأضافت التحريات تواجد أفراد التشكيل أسفل أحد الكباري بمنطقة بولاق الدكرور، للاستيلاء على متحصلات ضحاياهم، عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم وهم "عاطل بحوزته 2 لفافة من مخدر الإستروكس"، وعاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة ، سبق اتهامه، والحكم عليه 10 قضايا "بلطجة – سلاح – تسول"، وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، يقوم باستخدامه في تهديد المجني عليهم، و4 عاطلين آخرين مقيمين بإمبابة.

وبمواجهتهم اعترفوا باستغلال 8 أحداث في أعمال التسول، ومسح السيارات، واستجداء المارة بإشارات المرور بالمنطقة، ومستغلين انفصالهم عن أسرهم، والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وانفاقها في تعاطي المواد المخدرة.

بسؤال المجني عليهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.