مجمع أزهري بمدينة رأس سدر استعدادًا للعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

أكد الشيخ عمر يونس رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وجرى الانتهاء من إجراء صيانة شاملة في بعض المعاهد الأزهرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أنه ترأس لجنة للمرور على جميع المعاهد الأزهرية بكافة مدن المحافظة، للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال الطلاب، والتأكد من وضع الجداول الخاصة بالبرنامج الزمني اليومي بكل معهد، مع التشديد على تواجد القوى العاملة بكل معهد، وإلزام جميع العاملين بالمواعيد الرسمية للعمل.

وقال إنه جرى إنشاء مجمع أزهري بمدينة رأس سدر لأول مرة، يشمل معهد السادات الإعدادي الثانوي بنين ومعهد السادات الإعدادي فتيات، وسيجري افتتاحه في بداية العام الدراسي، مشيدًا بالمستوى المتميز و التجهيزات الخاصة بالمجمع، مما جعله أحد الصروح التعليمية الأزهرية بمدينة رأس سدر.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بجنوب سيناء لمجمع المعاهد الأزهرية الجديد بمدينة رأس سدر، يرافقه المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر ومضر عبد السميع نوار وكيل المنطقة، ومدير عام المواد الثقافية وشئون الطلاب، والشيخ عبدالحميد حجازي مدير إدارة رأس سدر الأزهرية.