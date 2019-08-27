"الطيران المدني": المرحلة الأولى لمطار شرم الشيخ جاهزة للافتتاح بعد تطويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

انتهت وزارة الطيران المدني من استعداداتها لافتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار خطة الدولة للتحديث داخل المطارات لزيادة حركة الركاب وأعداد السياح.

قالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي تشمل توسعة مبني الركاب رقم (2) لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، كما يتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من (8) إلى (12) إضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.

وأضافت المصادر: ضمت أعمال التحديث المنظومة الأمنية ومطلباتها من أعمال مدنية ومعدنية وكهروميكانيكية للصالة وكافة أعمال الموقع العام وسور دائم ومبنى المحولات والمبنى الإداري.

وأشارت المصادر إلى أن خطة الوزارة لتطوير المطارات، تشمل رفع كفاءة مبنى 2 بمطار الغردقة الدولي، وزيادة قدرته الاستيعابية لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب، والانتهاء من أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب، وسيتم تزويده بالأنظمة الفنية والتكنولوجية والتى ستكون من أحدث التنقيبات في مجال المطارات على مستوى العالم، فضلا عن أعمال التطوير التي شهدها مطار القاهرة الدولي من تحديث الأجهزة والمعدات بمختلف المجالات، وتطوير ورفع كفاءة الممر الرئيسى وتركيب المساعدات الضوئية الحديثة له.