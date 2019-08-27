محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 190، بتاريخ 27 أغسطس 2019، قرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية رقم 471 لسنة 2019، بتاريخ 20 مايو 2019.
ويختص القرار باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 23، بمساحة 32.71 فدان، بمنطقة مثلث الأمل بمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة لنادي قضاة مصر؛ لإقامة مشروع عمراني متكامل، والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 157 بتاريخ 24 فبراير 2018، باعتماد المخطط العام.
وإلى نص القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان يعتمد تخطيط قطعة أرض مخصصة لنادي القضاة لإقامة مشروع عمراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.