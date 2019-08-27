القاعدة تؤكد هوية زوجة الظواهري المعتقلة في باكستان

بعد غموض شاب هُوية زوجة تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، كشف بيان التنظيم أنها تدعى سيدة محمد أحمد حلاوة، وكانت أرملة أحد مقاتلي القاعدة الذين قضوا في المواجهات مع القوات الأمريكية في أفغانستان.

البيان الذي اطلعت عليه قناة "الآن" ذكر أسماء المعتقلات الثلاث لدى باكستان، وبدأ البيان الذي حمل اسم "قاعدة الجهاد – القيادة العامة" باتهام السلطات الباكستانية، واصفاً إياها بـ "الخائنة"، والتي "تعمل بأوامر من الاستخبارات الأمريكية" اعتقالها لثلاث نساء من أرامل أو زوجات قياديين في التنظيم منذ قرابة العام.

وذكر البيان أن المحتجزات هن هاجر نزيه نصحي راشد أرملة سفيان المغربي مع أطفالها، وأن المحتجزة الثانية هي إيمان نزيه نصحي راشد أرملة أبو عبيدة المقدسي، معتقلة مع أطفالها، داخل باكستان بعد خروجهم من وزيرستان منذ اكثر من أربع سنوات بسبب القصف المتكرر.

اما المحتجزة الثالثة فهي سيدة محمد احمد حلاوة زوجة زعيم التنظيم أيمن الظواهري، وهي معتقلة مع أبنائها.

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وأشار بيان التنظيم الإرهابي إلى ان "كل محاولات التوسط والتفاوض مع الجيش الباكستاني فشلت"، محملاً الحكومة الباكستانية وجيشها والأمريكيين المسؤولية.

وكان محللون وخبراء في الجماعات الإرهابية رجحوا في وقت سابق أن تكون زوجة الظواهري المعتقلة هي أميمة حسن، وهي الزوجة الثانية له وتحمل الجنسية مصرية.

والظواهري تزوج أكثر من امرأة، بعضهن كن زوجات سابقات لمسلحين قتلوا في المعارك، وتزوجهن الظواهري تحت شعار "بر زوجات المجاهدين".