عون: هجوم طائرتين مسيرتين إسرائيليتين على لبنان ”بمثابة إعلان حرب“

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، إن بلده له الحق في الدفاع عن نفسه بعد هجوم بطائرتين مسيرتين كان ”بمثابة إعلان حرب“.

ونقل مكتب عون عنه قوله على تويتر ”ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا“.

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وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون اجتمع مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان؛ لبحث ”الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت“.

وتحطمت طائرتان مسيرتان في وقت مبكر أمس الأحد في الضاحية الجنوبية ببيروت التي يهيمن عليها حزب الله، وتعهدت الجماعة المدعومة من إيران، بالرد على الهجوم الإسرائيلي.