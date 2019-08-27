غدًا.. إعلان تشكيلة الحكومة السودانية

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، أنها سلمت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قائمة ترشيحاتها الوزارية، وأنه من المنتظر أن يعلنعن تشكيله لحكومته غدا الأربعاء.
وأوضحت "الحرية والتغيير" أنها حسمت أمر مرشحيها للحكومة الانتقالية بعد اجتماع استمر19 ساعة، مشيرة إلى أنها اختارت مرشحين لـ14 وزارة و4 مجالس.
وأدى حمدوك، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، بعد اتفاق توصل إليه المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" لإدارة المرحلة الانتقالية.
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