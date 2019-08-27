بتهمة التجسس.. إيران تسجن موظفة بالمركز الثقافي البريطاني بطهران

أكدت محكمة استئناف طهران، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس على الموظفة الإيرانية في المركز الثقافي البريطاني، آراس أميري، بحسب ما أفاد متحدث باسم السلطة القضائية، الثلاثاء.
ونقلت وكالة أنباء "ميزان" المتحدثة باسم السلطة القضائية عن المتحدث،غلام حسين إسماعيلي، أن أميري "محكومة بالسجن لمدة 10 سنوات. وأكدت محكمة الاستئناف هذا الحكم".
وتزعم إيران باستمرار أنها تتعرض لعمليات تجسس وتآمر من الخارج، وتقدم على اعتقال عدد
وفي يوليو الماضي، أكدت السلطات الإيرانية اعتقال الأكاديمية الإيرانية التي تحمل الجنسية الفرنسية، فاريبا عادلخاه.
واحتجت السلطات الفرنسية على اعتقال الأكاديمية المرموقة لكن باريس لم تفلح في الإفراج عن فاريبا التي اعتقلت في يونيو الماضي بتهمة التجسس.
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