روسيا وسلطنة عمان تبحثان مبادرة المفهوم الروسي لضمان الأمن بالخليج

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، بحث مع وزير الدولة للشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، مبادرة المفهوم الروسي للأمن الجماعي في منطقة الخليج.

وأضافت الوزارة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن بوجدانوف ناقش، خلال زيارته لسلطنة عمان التي التقى خلالها أيضا مع أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر البوسعيدي، القضايا الإقليمية مع التركيز على الوضع في اليمن وسوريا وآفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في مضيق هرمز.

ولفتت الخارجية الروسية - في بيانها - إلى

أن الجانبين الروسي والعماني أكدا على ضرورة الحل السريع للنزاعات والأزمات في الشرق الأوسط من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية وعن طريق الاهتمام المتبادل بالمصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية والالتزام الصارم بالمباديء الأساسية للقانون الدولي ومتطلبات ميثاق الأمم المتحدة.وأوضحت أنه تم التشديد خلال المباحثات على الأهمية الخاصة للمفهوم الروسي لضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج، والذي يهدف إلى توحيد الجهود العملية والأفكار البناءة للاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات الناشئة في هذه المنطقة الهامة استراتيجياً من العالم.يُذكر أن موسكو اقترحت في يوليو الماضي مفهومها للأمن الجماعي في منطقة الخليج على دول المنطقة يتضمن إنشاء منظمة للأمن تضم في عضويتها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند والاتحاد الأوروبي بجانب دول المنطقة، ومن بين التدابير الأخرى في هذا المفهوم الروسي عدم نشر قواعد عسكرية أجنبية في المنطقة.وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوجدانوف قد عرض هذا المفهوم على ممثلي الدول العربية وإيران وتركيا و الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول "بريكس".يُشار إلى أن هذا المفهوم الروسي للأمن في الخليج هو تطوير لمقترحات روسية تمت صياغتها في أواخر التسعينيات من القرن الماضي ، وأعيدت صياغتها مرة أخرى في عامي 2004 و 2007.