الدفاع الروسية: رصد 35 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد 25 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 13 في اللاذقية و11 في حلب وانتهاكا واحدا في إدلب.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة رصد أيضا 10 انتهاكات، منها في 4 في إدلب و3 في حماه و2 في اللاذقية وواحدا في حلب.
وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين
وأوضح البيان أنه تم إجمالا تنفيذ 2192 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3559.364 طن.
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