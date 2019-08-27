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مصرع 66 مسلحاً من طالبان وسط أفغانستان

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نفذت قوات الأمن الأفغانية العديد من الغارات الجوية في إقليم غور بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 66 على الأقل من عناصر طالبان.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة القول، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية في محيط منطقة شهراك.

وقالت المصادر إن "الغارات الجوية المتعددة في منطقة شهراك، أسفرت عن مقتل 66 من عناصر طالبان، وتدمير مخبأ كبير للأسلحة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من مقاطعة غور خلال الأشهر الأخيرة.

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