نفذت قوات الأمن الأفغانية العديد من الغارات الجوية في إقليم غور بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 66 على الأقل من عناصر طالبان.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة القول، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية في محيط منطقة شهراك.
وقالت المصادر إن "الغارات الجوية المتعددة في منطقة شهراك، أسفرت عن مقتل 66 من عناصر طالبان، وتدمير مخبأ كبير للأسلحة".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من مقاطعة غور خلال الأشهر الأخيرة.
اقرأ أيضاً.. مقتل 15 مسلحاً من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 66 مسلحاً من طالبان وسط أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.