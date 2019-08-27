كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تسجن موظفة بريطانية بتهمة التجسس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت محكمة استئناف طهران، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس على الموظفة الإيرانية في المركز الثقافي البريطاني، آراس أميري، بحسب ما أفاد متحدث باسم السلطة القضائية، الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء "ميزان" المتحدثة باسم السلطة القضائية عن المتحدث، غلام حسين إسماعيلي، أن أميري "محكومة بالسجن لمدة 10 سنوات. وأكدت محكمة الاستئناف هذا الحكم".

وتزعم إيران باستمرار أنها تتعرض لعمليات تجسس وتآمر من الخارج، وتقدم على اعتقال عدد من المواطنين ومزوجي الجنسية حتى تحولهم إلى أوراق مساومة مع الغرب.

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وفي يوليو الماضي، أكدت السلطات الإيرانية اعتقال الأكاديمية الإيرانية التي تحمل الجنسية الفرنسية، فاريبا عادلخاه.

واحتجت السلطات الفرنسية على اعتقال الأكاديمية المرموقة لكن باريس لم تفلح في الإفراج عن فاريبا التي اعتقلت في يونيو الماضي بتهمة التجسس.