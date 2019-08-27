كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال يعاقب الفلسطينيين بتخفيض كمية وقود الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنها ستقلص كمية الوقود التي تزود به محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة إلي النصف وذلك ردًّا على هجمات بالصواريخ من القطاع.



وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد ذكر أن ثلاثة صواريخ أُطلقت من قبل حركة حماس على جنوب إسرائيل، أول أمس، واعترض نظام القبة الحديدية الدفاعي الصاروخي اثنين.



وقالت كوجات، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية منوط بها تنسيق الأمور المدنية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة "خفض كمية الديزل إلى النصف سيقلص بدرجة كبيرة إنتاج المحطة".

وأضافت "الإجراء الذي يأتي بعد إطلاق الصواريخ واستمرار انتهاك الاستقرار والأمن سيسري حتى إشعار آخر".