كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسيون يحثون ترامب على تحقيق سيادة القانون في بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخبر العشرات من السفراء البولنديين السابقين الرئيس دونالد ترامب إن الديمقراطية البولندية في خطر ويحثونه على الضغط على الحكومة الشعبية في البلاد خلال زيارة قادمة لاحترام حقوق الإنسان والتوقف عن انتهاك الدستور.

وكتب مؤتمر سفراء جمهورية بولندا في خطاب مفتوح نشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الاثنين "سيدي الرئيس، أنت قادم إلى بلد لم يعد لاحترام سيادة القانون فيه".

سيحضر ترامب احتفالات وارسو يوم السبت للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية، والتي بدأت مع الغزو الألماني النازي لبولندا في 1 سبتمبر 1939. كما سيحضر أكثر من 40 من قادة العالم الآخرين.