كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تعقد ورشة عمل بعنوان "مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الأمانة العامة ( قطاع الإعلام والاتصال- إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية) ورشة عمل بعنوان: "مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة" يومي 28-29/8/2019 وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي انعقاد هذه الورشة العلمية في إطار جهود قطاع الإعلام والاتصال- إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية في رصد ومتابعة دور مراكز البحوث والدراسات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على دور تلك المراكز في تعزيز الوعي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال طاولة مستديرة (عصف فكري) لتقديم رؤية واضحة حول وسائل وآليات النهوض بالإعلام في المجال التنموي.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الاستراتيجية في الدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالتنمية المستدامة في الدول العربية ، ومراكز البحوث والدراسات العربية.

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وتناقش الورشة أربعة محاور أساسية:

المحور الأول: المحور الأول: الإطار المفاهيمي لمراكز الفكر والتنمية المستدامة.

المحور الثاني: أدوار ومهام مراكز الفكر العربية والتحديات التي تواجهها.

المحور الثالث: دور مراكز الفكر العربية في مجال الوعي أهداف التنمية المستدامة ودعمها وتعزيزها.

المحور الرابع: مناقشات مفتوحة (عصف فكري) حول: معالجة التحديات التي تواجه مراكز الفكر العربية في دعم وتوطين أهداف التنمية المستدامة.