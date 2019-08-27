اليابان تجدد التأكيد على موقفها بعدم الاعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية

جدد وزير الشؤون الخارجية الياباني، تارو كونو، اليوم الثلاثاء بيوكوهاما، التأكيد على أن بلاده لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وتم التأكيد على هذا الموقف الرسمي لليابان في مستهل الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا (تيكاد)، الذي سينعقد من 28 إلى 30 غشت الجاري بمدينة يوكوهاما.

وقال رئيس الدبلوماسية اليابانية “أريد أن أجدد التأكيد على أن الحضور في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا لأي كيان لا تعترف به اليابان كدولة لا يؤثر في شيء على موقف البلاد بخصوص وضعية هذا الكيان”.

ويعقد هذا الاجتماع الوزاري بحضور، على الخصوص، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي محسن جزولي.

وينظم مؤتمر “تيكاد” بيوكوهاما، بمبادرة من الحكومة اليابانية، وبشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي.