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عبر سكان دوار “قصر تفرولين”، و”آيشت يعدو”، في جماعة “آيت يحي”، في إملشيل، عن صدمتهم، من قرار السلطات القاضي باعتقال عدد من شباب الدواوير، بعد مشاركتهم في مسيرات احتجاجية، منذ أيام قليلة، تعبر عن استيائهم من ظروف عيشهم.
وبحسب تصريح أمهناوي محمد، فاعل جمعوي في “قصر تفرولين”، التابع لجماعة “آيت يحي”، في حديثه مع “اليوم 24″، فإن “السكان، فوجئوا أمس الإثنين، باعتقال مجموعة من الشباب وتقديمهم إلى وكيل الملك، في مدينة ميدلت”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “السكان يشتكون من رئيس دائرة إملشيل، الذي يرفض، بحسبهم إيجاد حلول منصفة لهم”.
وأورد المتحدث ذاته، أنه “عوض أن يفكر المسؤولون، في المنطقة، في تلبية مطالبنا، والتي هي عبارة عن حقوق من المخجل حتى أن نطالب بها، مثل الكهرباء والانترنت، وسلامة البنية التحتية، إلا أننا صدمنا من قرار السلطات باعتقال عدد من الشباب من منازلهم، من دون أي سبب مقنع لذلك”.
ويشار إلى سكان “قصر تفرولين”، و”آيت يعدو”، ضواحي إملشيل، خاضوا مسيرات احتجاجية مشيا على الأقدام، منذ الخميس المنصرم، نحو مدينة إملشيل، شارك في هذه المسيرات عدد كبير من سكان من مختلف الأعمار، تطالب المسؤولين بإيجاد حلول مستعجلة لتحسين أوضاع معيشاتهم، على رأسها توفر الكهرباء والماء الصالح للشرب.
كانت هذه تفاصيل خبر سكان إملشيل يحتجون ضد التهميش: فوجئنا باعتقال شبابنا عوض تلبية مطالبنا!-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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