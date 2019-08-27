المغرب يطلب عضوية ملاحظ بالجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا

تقدم المغرب، أمس الإثنين، خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ40 للجمعية العامة للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي تضم 10 دول، بطلب رسمي للحصول على صفة عضو ملاحظ داخل.

وتقدم بالطلب الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الذي يشارك كضيف شرف في أشغال الجمعية العامة للرايطة البرلمانية، المنعقدة حاليا بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وخلال مباحثاته أمس مع رئيسة الجمعية الوطنية لفيتنام، أثنى الحبيب المالكي على دعم رئيسة الجمعية الوطنية الفيتنامية لطلب المغرب الانضمام كعضو ملاحظ الى الجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا.

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واعتبر المالكي، بحسب بلاغ للمجلس عممه اليوم الثلاثاء، أن الأمر طبيعي في ضوء نضج ومستوى علاقات البلدين والمؤسستين التشريعيتين.

ورحبت المسؤولة الفيتنامية بمشاركة المغرب في أشغال الدورة الواحدة والأربعين للجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق اسيا التي ستحتضنها هانوي العام المقبل.

ويعتبر المغرب البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي يشارك في لقاءات الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا، ويطمح للحصول على وضع عضو ملاحظ داخله.