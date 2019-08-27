حفاظا على تنافسية لاعبيه.. الجيش يعوض مباراة الوداد بمواجهة ودية

يتجه فريق الجيش الملكي إلى خوض مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري، من أجل الحفاظ على تنافسية لاعبيه، وذلك بعدما تقرر رسميا تأجيل مواجهته أمام الوداد الرياضي برسم سدس عشر نهائي كأس العرش.

وكان مقررا أن يحل الفريق العسكري السبت القادم، ضيفا على الوداد، لخوض سدس عشر الكأس الفضية، غير أن التزام الفريق الأحمر بالسفر إلى السودان، حيث سيلاقي المريخ في إطار دور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عجل بتأجيل قمة كأس العرش بين الفريقيين.

ويسعى الجيش الملكي بقيادة مدربه الجديد عبد الرحيم طاليب، إلى البصم على موسم جيد في مسابقتي البطولة الاحترافية والكأس، اللتين يصارع عليهما الفريق هذا الموسم، خاصة في ظل التعاقدات الجديدة التي أبرمتها إدارة النادي.