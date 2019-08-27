يتجه فريق الجيش الملكي إلى خوض مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري، من أجل الحفاظ على تنافسية لاعبيه، وذلك بعدما تقرر رسميا تأجيل مواجهته أمام الوداد الرياضي برسم سدس عشر نهائي كأس العرش.
وكان مقررا أن يحل الفريق العسكري السبت القادم، ضيفا على الوداد، لخوض سدس عشر الكأس الفضية، غير أن التزام الفريق الأحمر بالسفر إلى السودان، حيث سيلاقي المريخ في إطار دور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عجل بتأجيل قمة كأس العرش بين الفريقيين.
ويسعى الجيش الملكي بقيادة مدربه الجديد عبد الرحيم طاليب، إلى البصم على موسم جيد في مسابقتي البطولة الاحترافية والكأس، اللتين يصارع عليهما الفريق هذا الموسم، خاصة في ظل التعاقدات الجديدة التي أبرمتها إدارة النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر حفاظا على تنافسية لاعبيه.. الجيش يعوض مباراة الوداد بمواجهة ودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.