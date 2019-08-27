غرق شاب قرب الخضيرة وحالته متوسطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض شاب يبلغ من العمر 20 عاما للغرق في شاطئ "نحشوليم" بالقرب من الخضيرة، وقد وصفت حالته بالمتوسطة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب تعرض للغرق وبقي لمدة دقائق معدودة تحت الماء، قبل أن يتم انتشاله وهو يعاني من صعوبة في التنفس.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان بعد تلقي بلاغ عن حالة غرق، وقد جرى إنقاذ الشاب وتقديم الإسعافات الأولية له وهو في كامل وعيه.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.