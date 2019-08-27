شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات خليجية أمريكية لضمان حرية التجارة الدولية في الخليج والان مع التفاصيل

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الإثنين، مع قائد القوات البحرية الأمريكية قائد الأسطول الأمريكي الخامس الأدميرال جيمس مالوي، علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين الجانبين.

وذكر بيان لمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع تطرق إلى جهود القوات البحرية الأمريكية لحماية الملاحة البحرية وضمان حرية التجارة الدولية في منطقة الخليج العربي، والبحر الأحمر، وسبل تعزيز التعاون الخليجي الأمريكي في هذا المجال.

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وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة، لحشد الجهود الإقليمية، والدولية لضمان أمن وسلامة إمدادات الطاقة من المنطقة، حمايةً للاقتصاد العالمي.

ويأتي الاجتماع الخليجي الأمريكي الذي عقد في الرياض اليوم الإثنين، بعد إعلان إيران نشر مدمرة بحرية مزودة بأنظمة صواريخ كروز طويلة المدى في خليج عدن، لتوفير الأمن لسفنها التي تمر عبر المنطقة، وقالت إيران إن "المدمرة سهمند، سترافقها سفينة للدعم اللوجيستي وحاملة مروحيات" ووصفت المدمرة بـ "أحدث المدمرات الإيرانية".،

ويتزامن ذلك مع تزايد التوتر بين إيران من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر، وتفاقم الأزمة بعد إسقاط طهران طائرة أمريكية دون طيار في الخليج، واحتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق في مطلع يوليو(تموز) الماضي.