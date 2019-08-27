شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي صومالي: قطر لم تفِ بوعودها للصومال والان مع التفاصيل

قال الإعلامي والكاتب الصحفي الصومالي خالد إبجيج المتخص في شؤون القرن الإفريقي: إن الأفعى القطرية تحاول ابتلاع الصومال بوعود اقتصادية كاذبة، مشيرًا إلى أن قطرتحاول الدخول إلى الصومال وبسط نفوذها عبر وعود اقتصادية وتنموية مزيفة.

وأوضح "أيجيج" أن الدوحة عقدت مع الحكومة الصومالية الهشة عدة اتفاقات لتطوير البنية التحتية منذ عدة أعوام، ولم تنفذ منها سوى ١٠% من هذه المشاريع.. وفقا لـ"العرب مباشر".

Advertisements

وكشف الصحفي الصومالي المتخصص في شؤون القرن الإفريقي، أن ميناء هوبيو من أبرز هذه المشاريع التي وعدت الدوحة بتمويلها ولكن لم يتم بناءه حتى الان.

ولفت إلى أن السياسات التنموية الظاهرية والوعود القطرية الكاذبة تحوي داخلها أهداف حقيقية أولها أنقطر تريد بسط سيطرتها وإثبات وجودها في الصومال، ثانيا تريد قطر منافسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تلعب دورا شريفا في المنطقة.

كما أكد أن قطر تسعى إلى أن يكون لها تواصل مع الحركات الإرهابية عبر تواجدها بالأراضي الصومالية، مؤكدًا وجود تنسيق كبير بين القطريين والأتراك لتنفيذ هذه الأهداف.