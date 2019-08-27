شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء المنظمات المجتمعية الجنوبية يعقدون اجتماعا بعدن والان مع التفاصيل

عقد الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس في العاصمة عدن، بمعية العميد علي الشيبة ناصر، عضو هيئة رئاسة المجلس، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لرؤساء المنظمات المجتمعية الجنوبية بالعاصمة عدن.

وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الإجراءات التي اتخذها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لتطبيع الحياة في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام.

كما ناقش الاجتماع، أيضاً دور المنظمات المجتمعية الجنوبية في تطبيع الحياة وتفعيل دور المبادرات الشبابية والمجتمعية في هذا المجال.