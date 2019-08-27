شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان وجرحى في انفجار بريف الرقة في سوريا والان مع التفاصيل
انفجرت سيارة مفخخة مساء الإثنين، في مدينة الطبقة، بريف الرقة الغربي السوري، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.
وقال مصدر طبي في مدينة الطبقة: "قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة في انفجار سيارة مفخخة في شارع فلسطين، غرب دوار داوود وسط مدينة الطبقة".
وأضاف المصدر أن "عدداً من المصابين نقلوا إلى العيادات الطبية في المنطقة".
وتشهد مدينة الطبقة التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية "قسد"، انفجارات متكررة تستهدف عادة عناصرها.
وتتهم قسد خلايا تابعة لتنظيم داعش بالوقوف وراء التفجيرات.
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