اليابان تأمل في مسعى دبلوماسي لتخفيف التوتر بالشرق الأوسط

عبر وزير الخارجية الياباني تارو كونو، الثلاثاء، عن أمل بلاده في وجود مسعى دبلوماسي لتخفيف التوتر بالشرق الأوسط.

وبدأ وزير الخارجية الياباني، اليوم، اجتماعا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وأضاف كونو للصحفيين: "نشعر بالقلق من التوتر في الشرق الأوسط ونأمل في أن نبذل جهودا دبلوماسية لتخفيف التوتر.. ولهذا رغبنا في إجراء حوار مباشر وصريح معكم اليوم".‎

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وزار رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، يونيو/حزيران الماضي، طهران في مسعى إيراني لوساطة طوكيو؛ لحفظ ماء الوجه والهروب من وطأة العقوبات الأمريكية جراء برنامجها النووي ودعمها المليشيات الإرهابية بالشرق الأوسط.

وتعد زيارة شينزو آبي هي الأولى منذ 41 عاما، حيث اجتمع خلالها مع المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

حينها أكد رئيس الوزراء الياباني ضرورة تفادي وقوع حرب في الشرق الأوسط، موضحاً أن السلام والاستقرار في تلك المنطقة لا غنى عنهما للرخاء العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رحب خلال زيارته لليابان، الشهر الماضي، بمساعدة آبي في التعامل مع طهران، مقابل الضغط على النظام الإيراني حول البرنامج النووي ووقف دعم الإرهاب.