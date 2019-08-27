الشرطة الألمانية تخلي أجزاء من مطار ميونخ بعد خرق أمني

قامت الشرطة الألمانية بإخلاء أجزاء من مطار ميونخ اليوم الثلاثاء بعدما تمكن شخص من دخول أحد المباني دون الخضوع لإجراءات الفحص المتبعة.
وقام الأمن بإخلاء جميع الركاب من المبنى رقم 2، كما جرى إغلاق أجزاء من المبنى رقم 1 بسبب التدابير الأمنية الجارية.
وذكرت الشرطة في بيان أنه يُعتقد أن شخصا تمكن من تفادي نقطة تفتيش ودخول المبنى عبر باب طوارئ لا يُسمح إلا للركاب الذين اجتازوا كافة إجراءات الفحص من عبوره.
ولم يتضح على الفور عدد الرحلات الجوية التي جرى إرجاؤها أو إلغاؤها جراء هذه التدابير. ونصح المطار المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران التي يسافرون معها.
تجدر الإشارة إلى أن مطار ميونخ هو ثاني أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما. وكان حادثا مماثلا وقع بالمطار خلال ذروة موسم العطلات الصيفية العام الماضي وتسبب في إلغاء 330 رحلة.
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