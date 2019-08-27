قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين (26 أغسطس آب) إنه سيجتمع مع الرئيس الإيراني عند توفر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي الموقع بين طهران وست قوى عالمية عام 2015.
وأضاف أن محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصادية.
واستبعد ترامب، خلال قمة لمجموعة السبع في منتجع بياريتس الفرنسي، رفع العقوبات الاقتصادية لتخفيف الخسائر التي تعاني منها إيران.
وقلصت إيران التزاماتها في الاتفاق النووي ردا على العقوبات الأمريكية.
وتابع ترامب "لدي مشاعر جيدة. أعتقد أنه (روحاني) سيريد لقاء وسيسوون أمورهم. إنهم يتألمون بشدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقول إن لديه مشاعر جيدة تجاه إيران ومنفتح على لقاء روحاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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